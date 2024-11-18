Заслуженную артистку России обманули на 4,5 млн рублей

Актрису Анастасию Светлову обманули на 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Светлова случайно узнала о многомиллионном долге, когда хотела оформить кредитную карту. Артистке отказали из-за наличия просроченных платежей. Сама актриса кредитов не брала. Как оказалось, это сделали за нее мошенники. Еще в апреле злоумышленники оформили на нее кредитку на миллион рублей и кредит на 2,5 миллиона.

Как считает Светлова, преступники могли воспользоваться ее SIM-картой, которую она поменяла в марте.

Анастасия Светлова начала актерскую карьеру в 1994 году. С 1994-го по 2000-й она служила в Омском академическом театре драмы, с 2000-го по 2005-й — в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького; с 2005-го по 2008-й — в Челябинском академическом театре драмы им. Н. Орлова; с 2008-го по 2010-й — в Санкт-Петербургском театре «Наш театр»; а с 2010-го по 2019-й — в Российском академическом театре драмы им. Ф. Волкова.

Светлова дебютировала в кино в 2009-м в картине «Оперативная разработка-2: Комбинат». В 2016-м она удостоилась звания заслуженной артистки России.

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