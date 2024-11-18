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Гуф вышел на связь из рехаба

Рэпер Гуф подтвердил, что готовится к концерту в Москве из рехаба

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svoboda_clinica/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) подтвердил, что 22 ноября состоится его концерт в Москве, который музыкант проведет сразу после выхода из реабилитационной клиники. Обращение артиста опубликовала клиника «Свобода».

«Всем салют, это Гуф. Хочу сразу опровергнуть слухи о себе, которые распускает пресса. Что я перегрызаю провода, пытаюсь изнасиловать медсестру... Это все бред. Не ведитесь», — также заявил артист.

Представители клиники в посте подчеркнули, что сейчас Гуф готовится к предстоящему мероприятию, будучи в рехабе. С ним все хорошо, уточнили они.

22 ноября на площадке VK Stadium пройдет большой концерт Алексея Долматова. До этого музыкант в соцсетях уверял, что мероприятие состоится, несмотря на то, что на данный момент он находится в реабилитационной клинике.

Исполнителя отправили на лечение в конце октября, однако не сообщалось, сколько Долматов пробудет в рехабе. Недавно Telegram-канал Super.ru раскрывал, что программа лечения Гуфа рассчитана на 28 дней.

Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

Ранее стало известно, что заслуженную артистку России обманули на 4,5 млн рублей.

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