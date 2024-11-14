Гуф проведет большой концерт сразу после выхода из рехаба

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) большой концерт, который пройдет 22 ноября на площадке VK Stadium в Москве.

Музыкант уверил поклонников, что мероприятие состоится, несмотря на то, что на данный момент он находится в реабилитационной клинике.

Исполнителя отправили на лечение в конце октября, однако не сообщалось, сколько Долматов пробудет в рехабе. Недавно Telegram-канал Super.ru раскрывал, что программа лечения Гуфа рассчитана на 28 дней.

Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

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