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Люся Чеботина объяснила, почему не рассказывает о личной жизни

Певица Люся Чеботина призналась, что не окрепла морально после романа с ЮрКиссом

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Пресс-служба Люси Чеботиной

Певица Люся Чеботина рассказала в интервью Надежде Стрелец, что не хочет делиться подробностями своей личной жизни.

Чеботина уточнила, что сейчас «не свободна». Однако она не хочет рассказывать о своем романе. Она хочет, чтобы ее отношения оставались личной темой. Певица призналась, что еще не окрепла морально после романа с Юрием Киселевым (ЮрКиссом).

«Просто если ситуация повторится и мне начнут рассказывать и показывать какие-то вещи сфабрикованные, наверное, я перестану верить в любовь», — поделилась артистка.

Стрелец отметила, что в сети один известный футболист оставляет Чеботиной «недвусмысленные комментарии». Певица уточнила, что таких людей много. В том числе иностранцев.

В интервью Чеботина отметила, что сама не знает, какие отношения были между ней и ЮрКиссом. У пары не было договоренностей. По словам артистки, ее чувства к коллеге были искренними. Однако она не уверена, что Киселев не подразумевал это как пиар-роман. Чеботина призналась, что очень любила ЮрКисса. Тогда ей казалось, что это взаимно.

Ранее Чеботина заявила, что не станет применять Оземпик.

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