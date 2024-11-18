Люся Чеботина о применении Оземпика: «Я бы побоялась»

Певица Люся Чеботина призналась в интервью Надежде Стрелец, что не стала бы применять «Оземпик» даже по показанию врача.

Чеботина объяснила, что побоялась бы пользоваться препаратом. Артистка боится всевозможных добавок, БАДов и не пьет витамины.

«Мне страшно, что там внутри. Я лишний раз перепроверяю, что за таблетки я пью», — поделилась исполнительница.

Чеботина уточнила, что не может осуждать людей, применяющих «Оземпик». Она не знает, какие на то у них причины.

«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа.

Чеботина рассказала, что не ест продукты, которые ей не нравятся эстетически. К примеру, курагу. Артистка объяснила, что это выглядит неаппетитно. Она любит картошку с маслом и сыр.

«Люблю калорийные очень блюда, и, наверное, это есть моя слабость. Мне тяжело сказать нет. Появляются лишние килограммы. Но, благо, с моей профессией, все быстро сходит. Все равно, если бы я это не ела, это было бы гораздо лучше для здоровья, а не для фигуры», — считает певица.

Ранее Чеботина вспомнила, как после шутки Крутого захотела сесть на диету.