Продюсер раскрыла отношение жены Левкина к артисту: «Вся квартира в его постерах»

Продюсер Ксения Рубцова призналась в беседе с «Пятым каналом», что была знакома с женой экс-участника группы «На-На» Владимира Левкина Марусей еще до ее брака с певцом.

Рубцова отметила, что Маруся росла в хорошей семье и была фанаткой Левкина.

«Сама Маруся очень давно любила и трепетно относилась к Владимиру. Я знаю, что у нее вся квартира была в его постерах, в его фотографиях», — поделилась продюсер.

Рубцова призналась, что Левкин у нее вызывает только уважение. Она вспомнила, как музыкант боролся с раком, а во время ремиссии занимался творчеством и благотворительностью.

17 ноября жена Левкина Маруся сообщила, что артиста не стало. Telegram-канал Mash утверждал, что причиной его ухода могла стать онкология лимфатической системы. По данным издания, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад онкология вернулась.

Концертный директор Владимира Левкина Александр Зыкин сообщал «Звезде», что певца госпитализировали за пару дней до ухода. Врачи подозревали у музыканта инфекцию.

Ранее солист группы «На-На» рассказал, как выглядел Левкин на их последней встрече.