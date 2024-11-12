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«Я знаю точно»: Джиган раскрыл, кто виновен в трагедии с Тупаком

Рэпер Джиган заявил, что Пи Дидди и Снуп Догг причастны к кончине Тупака

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Джиган/Youtube

Рэпер Джиган выразил уверенность, что знает причастных к трагедии с Тупаком Шакуром американских хип-хоп исполнителей. Своим мнением российский артист поделился в беседе с YouTube-каналом JETCAR.

«Я знаю точно, что Снуп [Догг] был замешан. И Пи Дидди, говорят. Короче, Снуп и Пи Дидди, по любому», — заявил Джиган.

При этом рэпер признался, что ему не хотелось бы «наговаривать» на коллег из США. Также Джиган не стал выражать свое мнение относительно текущей ситуации с Пи Дидди, которому может грозить пожизненное наказание на фоне обвинений в сговоре с целью рэкета и других. Отечественный музыкант произнес только фразу: «Ну, Пи Дидди он».

Впервые виновника в кончине Тупака Джиган раскрыл на YouTube-шоу «ЧБД». На шоу музыкант вспоминал, что уверял охрану ночного клуба в Майами, что в трагедии с Тупаком виновен Снуп Догг. В тот же день рэпер перепутал туалет клуба с ванной комнатой, а за весь отдых в США четыре раза оказался в психбольнице.

5 октября стало известно, что семья Тупака Шакура инициировала расследование причастности Пи Дидди к кончине рэпера. Близкие рэпера наняли для этого адвоката Алекса Спиро, который за свою карьеру представлял интересы многих знаменитостей. Среди них — Илон Маск, Jay-Z, MrBeast и Алек Болдуин.

Шакура не стало в 1996 году, и с тех пор полиция расследовала дело артиста. Обвиняемого Дуэйна Дэвиса задержали только в конце сентября 2023 года в Лас-Вегасе, его собираются судить в марте 2025 года. До этого Дэвис объяснял, что совершил преступление, потому что Пи Дидди заплатил ему $1 млн за это.

Ранее актриса Юлия Гладченко призналась, что однажды столкнулась с харассментом в США.

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