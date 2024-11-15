Мать кинокритика Антона Долина задержали из-за препаратов с кодеином

Мать кинокритика Антона Долина (признан в РФ СМИ-иноагентом), поэтессу Веронику Долину задержали в московском аэропорту Жуковский. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, 12 ноября Долина вернулась в Москву из Тель-Авива. На таможне у нее нашли таблетки «Ивалгин», «Трамадол», «Суматриптан» и препараты, в которых содержатся наркотические вещества кодеин и бротизолам. Эти лекарства, отмечает SHOT, поэтесса должна была задекларировать при выезде из Израиля.

Сейчас Вероника Долина находится дома. Ее отпустили под обязательство о явке.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовных дел против поэтессы по статьям 226.1 УК РФ и 229.1 УК РФ о контрабанде наркотических средств и сильнодействующих веществ. Ей может грозить до 20 лет тюрьмы по этим статьям.

В середине января стало известно, что уехавший за границу кинокритик Антон Долин избавился от своего последнего бизнеса в России. С помощью ИП он создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.

Ранее Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы.