Названы дата и место прощания с «принцем русского балета»

Церемония прощания с артистом балета, премьером Мариинского театра Владимиром Шкляровым пройдет в четверг, 21 ноября. Об этом сообщила в своем Telegram-канале экс-балерина Ирина Бартновская.

По ее словам, церемония начнется в 12:00 в белом фойе Мариинского театра, отпевание состоится в 14:00 в Никольском соборе, а похоронен артист будет на Смоленском кладбище.

Премьер Мариинки Владимир Шкляров умер 16 ноября в возрасте 39 лет. В театре сообщили, что он «трагически погиб», но не раскрыли подробностей. Экс-балерина Ирина Бартновская утверждает, что артист вышел на балкон подышать воздухом и покурить, но потерял равновесие и сорвался вниз с пятого этажа.

Выпускник Академии им. Вагановой служил в Мариинском театре с 2003 года. Был премьером Баварского государственного балета, лауреатом многочисленных конкурсов и театральных премий. Западные СМИ окрестили Шклярова «принцем русского балета». В репертуаре артиста десятки балетных партий в различных спектаклях, среди которых «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Корсар», «Баядерка» и другие. В нескольких постановках его партнершей была бывшая супруга, первая солистка балета Мариинского театра Мария Ширинкина. У пары двое детей.

Ранее близкие рассказали, что Шкляров перед трагедией просил его запереть.