Близкие рассказали, что артист Шкляров перед трагедией просил его запереть

Артист балета, заслуженный артист России Владимир Шкляров перед трагедией просил бывшую жену запереть его, передает «Пятый канал» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам близких премьера Мариинского театра, 39-летний танцовщик якобы признался экс-супруге в наркотической зависимости. Женщина, по словам инсайдера, заперла его и оставила дома одного.

Однако, продолжил источник, артист все-таки решил покинуть квартиру, перебравшись на соседний балкон, и сорвался с карниза.

Официально представители театра и родственники Шклярова эту информацию не подтверждали.

О том, что Владимира Шклярова не стало, в театре сообщили 16 ноября. У артиста осталось двое детей.

В 2003 году артист окончил Академию русского балета им. А.Я. Вагановой по классу педагога Виталия Афанаскова. После его приняли в балетную труппу Мариинского театра. В 2011 году получил статус премьера театра.

В 2023 году Шкляров отмечал 20-летие на сцене творческим вечером в Кремлевском дворце.

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