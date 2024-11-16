Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Близкие рассказали, что артист Шкляров перед трагедией просил его запереть

«Пятый канал»: артист Шкляров сорвался с карниза

close
Алексей Даничев/РИА Новости

Артист балета, заслуженный артист России Владимир Шкляров перед трагедией просил бывшую жену запереть его, передает «Пятый канал» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам близких премьера Мариинского театра, 39-летний танцовщик якобы признался экс-супруге в наркотической зависимости. Женщина, по словам инсайдера, заперла его и оставила дома одного.

Однако, продолжил источник, артист все-таки решил покинуть квартиру, перебравшись на соседний балкон, и сорвался с карниза.

Официально представители театра и родственники Шклярова эту информацию не подтверждали.

О том, что Владимира Шклярова не стало, в театре сообщили 16 ноября. У артиста осталось двое детей.

В 2003 году артист окончил Академию русского балета им. А.Я. Вагановой по классу педагога Виталия Афанаскова. После его приняли в балетную труппу Мариинского театра. В 2011 году получил статус премьера театра.

В 2023 году Шкляров отмечал 20-летие на сцене творческим вечером в Кремлевском дворце.

Ранее победителю популярного американского шоу выстрелили в живот в Техасе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами