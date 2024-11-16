«Вышел покурить и сорвался вниз». В Петербурге погиб «принц русского балета» В Петербурге погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

Премьер Мариинки Владимир Шкляров умер в возрасте 39 лет. В театре сообщили, что он «трагически погиб», но не раскрыли подробностей. Выпускник Академии им. Вагановой служил в Мариинском театре с 2003 года. Был премьером Баварского государственного балета, лауреат многочисленных конкурсов и театральных премий. Западные СМИ окрестили Шклярова «принцем русского балета». В нескольких постановках его партнершей была его жена, первая солистка балета Мариинки Мария Ширинкина. У супругов двое детей.

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в возрасте 39 лет. О его смерти первой написала бывшая балерина Ирина Бартновская.

Позже информацию о смерти Шклярова подтвердили в Мариинском театре.

«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра», — говорится на сайте Мариинки.

В театре выразили соболезнования родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам.

О дате прощания сообщат дополнительно.

Причина гибели артиста не называется. В Мариинском театре сообщили, что сами пока не в курсе и «выясняют причины случившегося».

Балерина Бартновская изначально отказалась назвать причину гибели артиста. «Это ужасная трагедия. Подробности я сообщать не могу. Не нужно спрашивать причину. Страшная трагедия. Давайте уважать память о Вове и помнить, что у него остались маленькие дети», — написала она в Telegram.

close Владимир Шкляров в сцене из балета «Юноша и Смерть», 2012 год Вадим Жернов/РИА Новости

По информации источника телеканала 78, артист был в «расшатанном эмоциональном состоянии», так как находился в процессе развода с женой. Накануне вечером он выпил и якобы попросил супругу запереть его в квартире, чтобы он не мог купить наркотики. Однако позже все-таки решил выбраться из своей «тюрьмы». Шкляров, по данным издания, перелез на соседский балкон, но владельцев квартиры не оказалось дома. Тогда он позвонил охранникам, чтобы ему открыли соседскую дверь, но у тех не было ключей. Звонить хозяевам квартиры они отказались, сославшись на позднее время. При попытке перелезть обратно на свой балкон Шкляров упал.

Бартновская категорически опровергла информацию телеканала 78. По ее словам, Шкляров находился на домашнем режиме, принимал обезболивающие и готовился к операции на стопе.

« Он вышел на балкон подышать воздухом и покурить, потерял равновесие (очень узкий балкон) и сорвался вниз (с 5 этажа) . Глупая невыносимая случайность. Он любил жизнь, семью, обожал детей и своего зрителя», — отметила балерина, призвав нести цветы к Мариинскому театру.

Она также обвинила журналистов 78.ru в том, что те опубликовали ложную информацию, и подчеркнула, что никто из семьи и друзей Шклярова не вышел с ними на связь. К своему посту Бартновская приложила скриншоты переписки с представителями канала.

В ГСУ СКР по Петербургу заявили, что по факту произошедшего проводится проверка. Предварительно, причиной гибели премьера Мариинки стал несчастный случай.

«Напротив тебя влюбленные глаза»

Владимир Шкляров родился в Ленинграде 9 февраля 1985 года. Он был сыном, внуком и правнуком офицеров (прадедушка Владимира Шклярова был генерал-майором, дедушка — полковником, а папа дослужился до подполковника), но мать решила, что ребенок может связать свою жизнь с искусством, и отвела его в раннем детстве в народный ансамбль «Калинка».

В 2003 году артист окончил Академию русского балета им. А.Я. Вагановой по классу педагога Виталия Афанаскова и был принят в труппу Мариинского театра. Первой партией танцовщика на сцене театра стала роль Шута в «Лебедином озере».

close Владимир Шкляров в сцене из балета «Пробуждение Флоры», 2007 год Алексей Даничев/РИА Новости

В 2011 году Шкляров стал премьером. Западная пресса начала называть его «принцем русского балета».

В репертуаре артиста десятки балетных партий в различных спектаклях, среди них «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Корсар», «Баядерка» и многие-многие другие.

В сезоне 2016—2017 года Шкляров был премьером Баварского государственного балета. Здесь он дебютировал в «Спартаке» Юрия Григоровича, «Онегине» и «Ромео и Джульетте» Джона Крэнко, «Жизели» Питера Райта и «Алисе в Стране Чудес» Кристофера Уилдона.

К труппе Баварского балета тогда также присоединилась первая солистка балета Мариинского театра и супруга Шклярова Мария Ширинкина. Оба вернулись в Петербург в 2017 году, но продолжали выступать в Мюнхене в качестве приглашенных артистов.

«Отдаваться работе и не терять интерес помогает только собственное отношение к своему делу.

А если напротив тебя на сцене еще и по-настоящему влюбленные глаза партнерши, ты вообще способен на то, что и представить себе не мог. Такой контакт и дает нам невероятный импульс и силу», — признавался Шкляров в интервью.

В 2020 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. В ноябре 2023-го он отметил 20-летний юбилей творческой жизни концертом в Кремле.

У Шклярова осталось двое детей — сын Алексей и дочь Александра.