Названа причина смерти экс-солиста «На-На» Владимира Левкина

Причиной смерти бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина стала онкология лимфатической системы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад онкология вернулась. Утром в воскресенье, 17 ноября, артист умер в больнице, пишет Mash.

О том, что Левкин скончался, стало известно 17 ноября от его жены Маруси. Артисту было 57 лет, о причинах смерти его супруга не сообщила.

Накануне не стало 84-летней заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Артистка умерла от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. В конце августа врачи признали звезду неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Невестка звезды рассказывала, что у нее развилась деменция. Светличная знакома зрителю по фильмам «Бриллиантовая рука», «Герой нашего времени», «Им покоряется небо», «Семнадцать мгновений весны».

Ранее актер Владимир Стержаков признался, что хотел пойти на мост после новостей о раке четвертой стадии.