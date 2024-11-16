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Названа предварительная причина смерти Светланы Светличной

Mash: актриса Светличная умерла от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне рака

Названа предварительная причина смерти актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 84-летняя заслуженная артистка РСФСР умерла от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки.

Уточняется, что у Светличной было новообразование в лобной доле мозга. Из-за болезни Альцгеймера у нее были проблемы с речью и мышлением, памятью. В последнее время, уточнил источник, она жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

В конце августа врачи признали звезду неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.

Светлана Светличная знакома зрителю по фильмам «Бриллиантовая рука», «Герой нашего времени», «Им покоряется небо», «Семнадцать мгновений весны».

О том, что актриса умерла, первой сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

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