«Он был чрезвычайно популярен»: Бари Алибасов вспомнил о совместной работе с Владимиром Левкиным

Бывший солит группы «На-На» Владимир Левкин, скончавшийся 17 ноября, был чрезвычайно популярным артистом. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель группы Бари Алибасов, отметив, что в последнее время не общался с певцом.

«Мы с ним не работали уже несколько десятилетий. Трудно сказать, каким он был последнее время. Он жил своей жизнью, поэтому из этой жизни, из сегодняшней, чем он занимался, я сказать ничего не могу. И не представляю, чем он занимался. Он был чрезвычайно популярен. Поскольку я владелец и основатель группы, я всегда все делал так, чтобы артиста любили, чтобы народ всегда хотел видеть, слышать и как можно чаще бывать на концертах. Поэтому такая история тогдашняя привела к тому, что он стал очень популярным артистом. Но потом, в отличие от других артистов, он решил, что он один и он все может сделать сам, ушел из группы «На-На». По-моему, буквально через какое-то короткое время, меньше года, он исчез, его не стало как популярного артиста», — сказал он.

Алибасов подчеркнул, что во время совместной работы Левкин был трудолюбивым человеком и пахал, «как сотрудник колхоза»

«Все артисты в группе «На-На» трудолюбивые. Если они не трудолюбивые, мне будет нечего кушать. Поэтому все, кто там работает, в группе «На-На», пашут, как самые трудовые сотрудники колхоза», — добавил он.

О том, что бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался, стало известно 17 ноября от его жены Маруси. Артисту было 57 лет, о причинах смерти его супруга не сообщила.

Ранее не стало 84-летней заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной.