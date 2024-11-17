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Алсу высмеяла Добровинского после песни о том, что она «скребется»

Певица Алсу назвала клоуном Добровинского

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Пресс-служба KION

Певица Алсу высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) адвоката бывшего мужа Яна Абрамова Александра Добровинского.

Добровинский дал комментарий после судебного заседания по делу о нажитом имуществе. Он пошутил, что поедет к Абрамову, чтобы спеть песню: «Тихо в лесу, где-то скребется Алсу». Артистка опубликовала этот фрагмент в социальных сетях.

«Цирк уехал, клоуны остались», — подписала публикацию певица.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 15 ноября прошел суд о разделе имущества между бизнесменом и певицей. По мнению Добровинского, развод затянется на несколько лет. Следующее заседание суда состоится в январе.

22 сентября Алсу заявила, что адвокат Александр Добровинский и бывший муж пытаются очернить ее имя. Исполнительница опровергла, что судится с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. Певица также назвала ложными заявления Добровинского о том, что у нее якобы появилась личная жизнь.

Ранее на Алсу подали в суд.

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