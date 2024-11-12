На Алсу подали в суд

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Петербургская компания «АктивТестГрупп» подала иск на певицу Алсу. Об этом сообщает kp.ru.

Подробности иска неизвестны. Третьим лицом привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Генеральный директор фирмы Ильдус Идрисов и другие ее представители отказались комментировать иск.

«Что за бред?» — заявила секретарь компании.

По данным издания, иск может быть связан с товарным знаком. Артистка подала заявку на регистрацию бренда «Алсу» для ультразвуковой измерительной установки. Как предполагает kp.ru, фирма хочет, чтобы артистка «поделилась своим именем».

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 15 ноября пройдет суд о разделе имущества между бизнесменом и певицей. Подробности будущего заседания неизвестны.

22 сентября Алсу заявила, что адвокат Александр Добровинский и бывший муж пытаются очернить ее имя. Исполнительница опровергла, что судится с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. Певица также назвала ложными заявления Добровинского о том, что у нее якобы появилась личная жизнь.

Ранее Алсу раскрыла, как развод повлиял на ее творчество.