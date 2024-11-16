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СК начал проверку после гибели «принца русского балета»

СК проверяет обстоятельства гибели премьера Мариинского театра Шклярова

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Виталий Белоусов/РИА Новости

СК проводит доследственную проверку в связи с гибелью премьера Мариинского театра, заслуженного артиста РФ Владимира Шклярова, передает РИА Новости со ссылкой на управление ведомства по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, предварительной причиной смерти артиста балета стал несчастный случай.

Премьер Мариинки Владимир Шкляров умер 16 ноября в возрасте 39 лет. В театре сообщили, что он «трагически погиб», но не раскрыли подробностей. Выпускник Академии им. Вагановой служил в Мариинском театре с 2003 года. Был премьером Баварского государственного балета, лауреатом многочисленных конкурсов и театральных премий. Западные СМИ окрестили Шклярова «принцем русского балета». В репертуаре артиста десятки балетных партий в различных спектаклях, среди которых «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Корсар», «Баядерка» и другие. В нескольких постановках его партнершей была его супруга, первая солистка балета Мариинского театра Мария Ширинкина. У пары двое детей.

Ранее близкие рассказали, что артист Шкляров перед трагедией просил его запереть.

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