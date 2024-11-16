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«Я ее люблю»: переставший скрывать роман Родригез высказался о Кате Кабак

Шоумен Тимур Родригез заявил, что у него не было ни одной ссоры с актрисой Катей Кабак

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ТНТ

Переставший скрывать роман с актрисой Катей Кабак шоумен Тимур Родригез стал гостем нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Комику недавно исполнилось 45 лет. Выпуск начнется с джингла, написанного для Родригеза, а поздравить его придут музыканты Ани Лорак и Григорий Лепс. Видеосообщение в студию прислал актер Константин Хабенский, а Кабак стала особенной гостьей шоу.

«Я сижу рядом с лучшей женщиной в мире, и я ее люблю. У нас не было ни одной ссоры, и раньше я не знал, что так бывает», — признался Тимур Родригез.

Их отношения также прокомментировала Ани Лорак.

«Я была в шоке от этих отношений! Мы наблюдаем абсолютное счастье. Они приходили на мой день рождения, весь вечер обнимались, целовались и не отходили друг от дружки», — сказала певица.

Новый выпуск «Шоу Воли» выйдет в эфир 17 ноября.

В 2023 году Тимур Родригез публично объявил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. Он написал, что не планирует комментировать разлад в семье и называть причины расставания. По словам артиста, они поддерживают хорошие отношения и продолжают вместе воспитывать детей. Друзья артиста говорили о его связи с Катей Кабак, но выходить в свет вместе пара стала только в ноябре 2024 года.

Ранее пропадавшая дочь Любови Успенской вернулась к матери.

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