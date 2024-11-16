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Пропадавшая дочь Любови Успенской вернулась к матери

Пресс-секретарь Успенской рассказал, что дочь певицы вернулась домой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пропадавшая дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина действительно вернулась домой. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал пресс-секретарь артистки Александр Иваненко.

«Татьяна вернулась домой. Я вчера у них был в гостях, дома все хорошо», — сказал он.

О том, что Плаксина пропала, стало известно в начале октября. Девушку нашли в Израиле, она дистанционно связывалась с журналистами и критиковала мать. Иваненко утверждал, что Татьяна, давая интервью, была «не совсем в себе».

Адвокат певицы Елена Сенина напомнила, что пропажа Плаксиной составляет тайну следствия.

«Татьяна находилась в Израиле, сейчас вернулась в Москву, она дома. Подробных комментариев мы не даем, чтобы детально разобраться в ситуации и не позволить виновным лицам уйти от ответственности», — сказала она.

Сенина добавила, что Плаксину «надо лечить и контролировать».

Накануне Любовь Успенская перестала скрывать дочь — она сняла на видео, как Татьяна играла на фортепиано.

Ранее дрессировщик Запашный рассказал об американском флаге у себя на стене.

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