Попавшему в рехаб Гуфу нашли замену в Ереване

Попавшему в рехаб рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов) нашли замену для концерта в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на со ссылкой на ереванский спортивно-концертный комплекс имени Демирчяна.

Его заменит рэпер Гио Пика.

«Гуф не приедет, но концерт не отменен. Вместо него выступит Гио Пика», — уточнила представительница комплекса.

16 ноября в Армении должен был состояться концерт Гуфа с двумя армянскими исполнителями — Севаком и Хчо.

Алексей Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

Накануне стало известно об отмене концерта Гуфа в Ереване.

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