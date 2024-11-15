В Ереване отменили концерт Гуфа после скандала в бане

Концерт рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) отменен в Ереване — вместо него выступит на мероприятии российский певец Гио Пик. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

При этом 22 ноября состоится сольный концерт Долматова в Москве. Об этом сообщил накануне сам исполнитель в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Музыкант уверил поклонников, что мероприятие состоится, несмотря на то, что на данный момент он находится в реабилитационной клинике.

SHOT раскрывает, что после московского мероприятия Долматов начнет рассматривать заявки на новогодние корпоративы. По информации канала, выступление Гуфа на частных мероприятиях стоит 6 млн рублей.

Алексей Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

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