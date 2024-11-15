Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ереване отменили концерт Гуфа после скандала в бане

SHOT: рэпера Гуфа заменили на певца Гио Пика в Ереване после скандала

close
Владимир/РИА Новости

Концерт рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) отменен в Ереване — вместо него выступит на мероприятии российский певец Гио Пик. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

При этом 22 ноября состоится сольный концерт Долматова в Москве. Об этом сообщил накануне сам исполнитель в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Музыкант уверил поклонников, что мероприятие состоится, несмотря на то, что на данный момент он находится в реабилитационной клинике.

SHOT раскрывает, что после московского мероприятия Долматов начнет рассматривать заявки на новогодние корпоративы. По информации канала, выступление Гуфа на частных мероприятиях стоит 6 млн рублей.

Алексей Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

Ранее продюсер Фридлянд вспомнил, чем его обидел Константин Меладзе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами