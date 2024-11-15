Продюсер Фридлянд вспомнил, чем его обидел Константин Меладзе

Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд признался, что его обидели слова Константина Меладзе, сказанные композитором на одной из передач. Об этом он сообщил в YouTube-беседе с Яной Чуриковой.

Братья Меладзе, вспомнил продюсер, создавали свои первые хиты именно в его квартире, поскольку в тот момент там жил Константин. Позднее он стал сотрудничать с братьями уже официально. Однако в одном из своих интервью Меладзе-старший назвал замечательными только «те два года» официальной работы с Фридляндом.

«То есть время с 1989 года, когда я им покупал носки в кемеровском магазине «Синтетика», по 1998–й — превратилось у него в два года. Это было неприятно», — возмутился продюсер.

Также Фридлянд назвал Константина Меладзе непростым человеком, так как композитором «все время» происходят какие-то трансформации.

По словам продюсера, изначально Меладзе-старший был категорически против публичности, но стал к ней более терпимей после того, как собрал «Олимпийский». Еще больше, заявил Фридлянд, Меладзе-старший изменился после того, как попал на «Фабрику звезд».

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