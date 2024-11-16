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Запашный рассказал об американском флаге у себя на стене

Дрессировщик Запашный заявил, что был дураком, вешая на стену флаг США

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал об американском флаге у себя на стене в беседе с NEWS.ru.

«Вешал на стену американский флаг. Если бы пришли американцы и сказали, мол, а давайте мы вашу страну заберем, то я не возражал бы», — делится он.

Дрессировщик признает, что в это время «был дураком», однако такое мировосприятие диктовали обстоятельства.

«Я наблюдал по телевизору пьяного Ельцина, за которого мне было стыдно. Юношеский максимализм — примитивный, тупой, думаешь только о себе», — говорит Запашный.

Изменения в стране, продолжил артист, изменили и его взгляды, помогли зародиться «гражданскому самосознанию». Запашный пришел к выводу, что страна не ущербная, а на его мнение раньше влиял Запад.

Накануне дрессировщик Эдгард Запашный возмутился тем, насколько шоу-бизнес в США сильно интегрирован в политическую жизнь страны.

Ранее актер Тиль Швайгер назвал аполитичной свою поездку в Белоруссию на съемки.

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