Тиль Швайгер назвал аполитичной свою поездку в Белоруссию на съемки

Немецкий актер Тиль Швайгер уверил Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на пресс-конференции в Белоруссии говорил только по теме рекламного проекта, оставаясь при этом аполитичным. Его слова передает РИА Новости.

6 ноября стало известно, что Швайгер приехал в Белоруссию на съемки. В ходе визита актер посетил пресс-конференцию, на которой похвалил граждан страны за приветливость и отметил чистоту Минска. Позднее посещение Швайгером союзного России государства раскритиковали немецкие СМИ.

Звезда фильма «Достучаться до небес» в своих соцсетях возмутился, что его фразы на пресс-конференции «были вырваны из контекста». Некоторые СМИ использовали слова актера ради «поддержки посылов», исказив изначальный замысел.

«Я не поддерживал никаких политических или идеологических позиций», — заявил Тиль Швайгер.

Швайгер известен по фильмам «Достучаться до небес», «Мед в голове», «Босиком по мостовой», «Красавчик».

Недавно итальянский певец Аль Бано заявил, что с радостью выступит с концертом в Донбассе в знак «поддержки мира в Москве или где-либо еще». Также исполнитель хита «Felicità» выразил мнение, что Донбасс всегда был российским и призвал всех «взглянуть правде в глаза».

Ранее певца Джареда Лето призвали снова обратиться к россиянам.