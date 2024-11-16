Победителю «Голоса» выстрелили в живот в Техасе

Победителю американского вокального конкурса «Голос» Джейсону «Санденсу» Хеду выстрелили в живот на ранчо в Техасе. Об этом сообщает TMZ.

Агент 46-летнего певца Трей Ньюман рассказал, что инцидент произошел 15 ноября во время охоты. Врачи скорой помощи стабилизировали состояние мужчины, после чего его на вертолете доставили в больницу в Тайлере, штат Техас.

Агент заявил, что артист сам позвонил в службу спасения после стрельбы. Пуля застряла в жировом слое и не задела жизненно важные органы. На данный момент случившееся рассматривается как несчастный случай.

Санденс Хед впервые вышел на большую сцену в шоу «Американский идол» в 2007 году и дошел до полуфинала. Он выиграл американский «Голос» в 2016 году.

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