Светлана Немоляева ответила на сообщения о госпитализации брата

Актриса Светлана Немоляева ответила на сообщения о госпитализации своего брата — режиссера балета Большого театра Всеволода Немоляева. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам Немоляевой, она не знает о госпитализации и находится на съемках. О возможных проблемах брата со здоровьем ей сообщили журналисты, а не родственники.

«Я позвонила родным сама сразу, как узнала, но никто не взял трубку. Может, это фейковые новости, потому что как-то странно. Я пока не понимаю, что с ним», — говорит она.

15 ноября СМИ сообщили, что Всеволода Немоляева госпитализировали в Москве. Утверждается, что 87-летний режиссер упал дома и сильно ударился головой.

Немоляев был артистом и солистом балетной труппы Большого театра, сейчас работает режиссером по составам. Снимался в художественном телефильме «После бала».

Ранее появились подробности госпитализации телеведущего Юрия Николаева с воспалением легких.