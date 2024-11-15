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Светлана Немоляева ответила на сообщения о госпитализации брата

Актриса Немоляева призналась, что не знает о госпитализации брата

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Актриса Светлана Немоляева ответила на сообщения о госпитализации своего брата — режиссера балета Большого театра Всеволода Немоляева. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам Немоляевой, она не знает о госпитализации и находится на съемках. О возможных проблемах брата со здоровьем ей сообщили журналисты, а не родственники.

«Я позвонила родным сама сразу, как узнала, но никто не взял трубку. Может, это фейковые новости, потому что как-то странно. Я пока не понимаю, что с ним», — говорит она.

15 ноября СМИ сообщили, что Всеволода Немоляева госпитализировали в Москве. Утверждается, что 87-летний режиссер упал дома и сильно ударился головой.

Немоляев был артистом и солистом балетной труппы Большого театра, сейчас работает режиссером по составам. Снимался в художественном телефильме «После бала».

Ранее появились подробности госпитализации телеведущего Юрия Николаева с воспалением легких.

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