«Любимая открытка в солдатских казармах»: Садальский — об актрисе Светлане Светличной

Актриса Светлана Светличная, скончавшаяся в субботу, была секс-символом СССР и удивительным человеком. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился актер Станислав Садальский.

«Очень горько, очень горько. Я даже не знаю, что говорить в таких случаях, потому что очень горько. Ушла действительно удивительная [актриса]. Сейчас принято всех называть секс-символ, но она действительно была секс-символом СССР. Первое, что было яркое ее, — «Не виноватая я, он сам пришел». Любимая была открытка в казармах солдатских. Света была удивительным, чистым и светлым человеком. Конечно, хотелось как больше внимания ей на себя [привлечь]. И хорошо, что телевидение какие-то… Когда по-доброму — это было хорошо, когда по-злому — это было противно. Спи спокойно, дорогая», — сказал он.

16 ноября кинокритик Сусанна Альперина со ссылкой на киноведа Вячеслава Штырова сообщила о том, что актриса Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни.

Telegram-канала SHOT уточнял, что артистка скончалась утром в субботу в стационаре. У нее остановилось сердце. Отмечается, что Светличная последнее время чувствовала себя плохо, она получала питание внутривенно и не вставала с постели.

По данным канала, актриса была больна долгое время — ей диагностировали рак. В марте у нее случился острый инфаркт миокарда.

В августе заслуженную артистку РСФСР признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Невестка звезды рассказывала, что у нее развилась деменция.

Светличная известна благодаря ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Стряпуха», «Герой нашего времени», «Застава Ильича», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».

Ранее погиб 39-летний премьер Мариинского театра Владимир Шкляров.