Светлана Светличная неизлечимо больна. Что известно о состоянии актрисы

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. По данным Mash, звезда «Бриллиантовой руки» сама дала на это согласие. Что этому предшествовало и как актриса жила последние несколько лет — в материале «Газеты.Ru».

Светлане Светличной с ее согласия присвоили паллиативный статус, сообщил Telegram-канал Mash утром 27 августа. Здоровье 84-летней актрисы в последнее время ухудшилось: она жалуется на постоянные боли в голове, ушах и горле.

«Сейчас заслуженная артистка РСФСР в состоянии средней тяжести <...> Она не может передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежит в кровати. Максимум, что ей под силу, — это присесть и дать согласие на оформление паллиатива», — говорится в сообщении.

По данным канала, Светличной будут проводить симптоматическую терапию, чтобы поддерживать ее активность и облегчить болевой синдром. Кроме того, актриса до конца жизни будет получать психологическую помощь.

Отказалась лечить рак

4 июля Mash сообщил, что у Светличной заподозрили онкологическое заболевание: врачи обнаружили у звезды увеличенные лимфоузлы на шее и трехсантиметровую опухоль под нижней челюстью, после чего назначили ей дополнительное обследование. В этот же день невестка артистки Ольга Ивашова заявила журналистам «Пятого канала», что опубликованная информация не соответствует действительности, и если бы здоровью Светличной что-то угрожало, она бы уже узнала об этом от лечащих врачей.

close 100% Светлана Светличная на Дне Рождения театра «Геликон-опера» в Москве, 2017 год Кирилл Каллиников/РИА Новости

«У нее все стабильно. Все соответствует диагнозу. Ей 84 года», — сказала Ивашова.

12 августа журналистам Mash стало известно, что Светличной провели биопсию, которая показала признаки растущего и поражающего ткани злокачественного образования. По данным канала, несмотря на поставленный диагноз и сопутствующие ему постоянные сильные боли в голове, ушах и шее, а также сильное ухудшение зрения, звезда «Бриллиантовой руки» категорически отказалась от лечения.

«После результатов чекапа здоровья [Светличная] отклонила все предложения врачей — заявила, что не хочет лечиться из-за риска ухудшения самочувствия. Врачи не будут ее оперировать, но назначат лекарственную терапию», — сообщил канал со ссылкой на собственный источник.

Как Светличная оказалась в психиатрической больнице

В октябре 2021 года Светличная неожиданно исчезла. Актрису искали родственники, полиция, волонтеры и ясновидящие, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Спустя несколько дней народная артистка нашлась на съемках телевизионного ток-шоу, где она вспоминала молодость и жаловалась на родственников. Выяснилось, что все эти дни «пропавшая» звезда жила в гостинице, которую ей оплатила популярная программа одного из федеральных телеканалов.

«Она никуда не пропадала, просто пряталась в гостинице. Это обычная практика, когда ключевого героя очередного выпуска ток-шоу до записи скрывают, чтобы его не перехватили конкуренты. Так что Светлана Афанасьевна сидела несколько дней в номере, смотрела телевизор, еду ей приносили прямо в номер», — сообщил источник сайта kp.ru.

По данным aif.ru, идея с пропажей появилась у создателей программы чуть ли не с подачи самой Светличной, которая жаловалась, что о ней все забыли и ей не хватает внимания. Якобы авторы шоу решили, что истории про сложные отношения с близкими зрителям уже не интересны, и добавили «остроты» в виде сенсации об исчезновении пожилой актрисы.

Вскоре после истории с исчезновением сын Светличной Алексей Ивашов заявил журналистам «НТВ», что у его матери серьезный диагноз — деменция в поздней стадии. Внучка звезды Мария добавила, что бабушка «плохо себя чувствует и поедет полечиться».

close 100% Светлана Светличная на открытии выставки фотографий «Моя Люся» в Москве, 2015 год Евгений Одиноков/РИА Новости

Почти три месяца Светличная пролежала в больнице, где ей диагностировали деменцию и болезнь Альцгеймера. После выписки актриса вернулась в свою квартиру и несколько месяцев жила с сиделкой, которая помогала ей в быту и контролировала прием лекарств. Но заболевания прогрессировали, и в конце октября 2022 года семья Светличной приняла решение поместить звезду советского кинематографа в психиатрический стационар имени Гиляровского.

В конце сентября 2023 года в беседе с «НТВ» невестка артистки Ольга Ивашова подтвердила, что Светличная находится в больнице под постоянным наблюдением врачей. На вопрос журналиста, не держат ли актрису в больнице насильно, женщина ответила с возмущением: «Ну как можно держать человека насильно? Просто наступают такие моменты, когда человеку нужна постоянная медицинская помощь».

Слухи о болезнях Светличной

В начале октября 2023 года SHOT сообщил об ухудшении состояния здоровья Светличной. По данным канала, актриса жаловалась на боль в груди, после чего ей сделали рентгеновский снимок и обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии. Однако спустя несколько недель невестка актрисы заявила журналистам «Пятого канала», что никаких проблем с легкими у ее свекрови не было и нет.

«У нее не было никакой пневмонии. Я не знаю, откуда это все распространяется. Конечно, сейчас она не может себя чувствовать хорошо. Человек — инвалид первой группы, болезнь Альцгеймера, глубокая деменция. Как она может себя чувствовать?» — возмутилась Ольга Ивашова.

В конце марта 2024 года Светличная вновь оказалась в реанимации. По данным Telegram-канала 112, медики диагностировали артистке острый коронарный синдром — заболевание, при котором нарушается кровоток, из-за чего сердечная мышца перестает функционировать должным образом.

Через неделю SHOT сообщил, что звезда не может самостоятельно есть и пить после инфаркта миокарда, поэтому медики кормят ее внутривенно. По данным канала, двое суток Светличная находилась в реанимации Института скорой помощи им. Склифосовского, откуда ее сначала перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных, а затем выписали из «Склифа» и отправили в психиатрическое отделение больницы имени Ганнушкина.

В конце мая SHOT вновь написал об экстренной госпитализации Светличной.

«Звезда «Бриллиантовой руки» была срочно переведена из психиатрической больницы, где она находилась в последнее время, в другой стационар с болями — оказалось, у нее патология в легком и инфекция в почках. 84-летней актрисе предстоит длительное лечение», — говорилось в сообщении канала.