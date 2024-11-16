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Умерла Светлана Светличная

Кинокритик Альперина: умерла актриса Светлана Светличная

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В возрасте 84 лет умерла актриса Светлана Светличная. Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.

По словам Альпериной, печальную новость ей сообщил киновед Вячеслав Шмыров.

«Ушла она из жизни — увы — ожидаемо. Я следила за новостями. Многие следили... Но в душе каждого зрителя она останется навсегда», — пишет кинокритик.

В конце мая Shot писал об экстренной госпитализации Светличной.

«Звезда «Бриллиантовой руки» была срочно переведена из психиатрической больницы, где она находилась в последнее время, в другой стационар с болями — оказалось, у нее патология в легком и инфекция в почках. 84-летней актрисе предстоит длительное лечение», — говорилось в сообщении канала.

В августе заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Невестка звезды рассказывала, что у нее развилась деменция.

Ранее погиб 39-летний премьер Мариинского театра.

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