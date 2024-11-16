Без «Поля чудес»: раскрыт гонорар Леонида Якубовича за новогодние корпоративы

Телеведущий и актер Леонид Якубович может провести новогодний корпоратив за 2,2 млн рублей. Гонорар Якубовича раскрыло издание Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, 79-летний ведущий за эти деньги может полтора часа вести мероприятие, которое должно пройти по заранее согласованному плану. Команда шоумена может помочь найти сценариста праздника, что увеличит ценник на 25-50 тысяч рублей. За услуги высокопрофессионального сценариста с телевидения придется отдать 250 тысяч рублей.

В сценарий нельзя включить игру «Поле чудес», которую Якубович ведет более 30 лет.

В райдере шоумена указаны гримерка с хорошим освещением, большим зеркалом и чайником, находящаяся недалеко от сцены. Из еды в гримерке должны быть два вида горячего (с рыбой и говядиной), два вида салатов (один из которых капрезе), бутерброды, сырная, рыбная и фруктовая нарезки, орехи, ягоды, соки, кофе и минералка, а также шампанское и виски.

Накануне продюсер Сергей Лавров назвал певца Сергея Жукова «главным королем корпоративов» в предстоящие новогодние праздники, поскольку артист вместе со своей группой «Руки Вверх!» может заработать порядка полумиллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что гонорары Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) упали в десятки раз после отъезда из России.