Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Без «Поля чудес»: раскрыт гонорар Леонида Якубовича за новогодние корпоративы

SHOT: Леонид Якубович может провести новогодний праздник за 2,2 млн рублей

close
Global Look Press

Телеведущий и актер Леонид Якубович может провести новогодний корпоратив за 2,2 млн рублей. Гонорар Якубовича раскрыло издание Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, 79-летний ведущий за эти деньги может полтора часа вести мероприятие, которое должно пройти по заранее согласованному плану. Команда шоумена может помочь найти сценариста праздника, что увеличит ценник на 25-50 тысяч рублей. За услуги высокопрофессионального сценариста с телевидения придется отдать 250 тысяч рублей.

В сценарий нельзя включить игру «Поле чудес», которую Якубович ведет более 30 лет.

В райдере шоумена указаны гримерка с хорошим освещением, большим зеркалом и чайником, находящаяся недалеко от сцены. Из еды в гримерке должны быть два вида горячего (с рыбой и говядиной), два вида салатов (один из которых капрезе), бутерброды, сырная, рыбная и фруктовая нарезки, орехи, ягоды, соки, кофе и минералка, а также шампанское и виски.

Накануне продюсер Сергей Лавров назвал певца Сергея Жукова «главным королем корпоративов» в предстоящие новогодние праздники, поскольку артист вместе со своей группой «Руки Вверх!» может заработать порядка полумиллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что гонорары Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) упали в десятки раз после отъезда из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами