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Раскрыт гонорар Сергея Жукова перед Новым годом: «Так много давно никто не заколачивал»

Продюсер Лавров: Сергей Жуков заработает на корпоративах полмиллиарда рублей

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Пресс-служба ТНТ

Продюсер Сергей Лавров назвал певца Сергея Жукова «главным королем корпоративов» в предстоящие новогодние праздники, поскольку артист вместе со своей группой «Руки Вверх!» может заработать порядка полумиллиарда рублей. Его слова передает kp.ru.

У Жукова уже запланированы около 20 частных выступлений с 20 декабря по 31 декабря включительно. Перед Новым годом, уточнил Лавров, певец поднял гонорар на свои корпоративы с 15 млн 800 тыс. рублей до 21 млн рублей.

«Получается, Сергей заработает на елках как минимум около полумиллиарда рублей. Для российских артистов это сродни рекорду. Так много давно никто не заколачивал», — отметил эксперт.

Также промоутер раскрыл гонорары других отечественных звезд, которые тоже подняли цены на фоне новогодних праздников. Выступление Лолиты теперь стоит от 6 млн рублей, хотя раньше артистка была готова выступить и за 3 млн рублей. Певица Анна Asti обойдется заказчикам в 15 млн рублей, а Наташа Королева — до 10 млн рублей.

Неожиданной популярностью у россиян, признался Лавров, стал пользоваться певец Прохор Шаляпин. Продюсер предположил, что экс-участник «Фабрики звезд» вновь стал востребованным, так как сейчас началась «мода на все русское».

Аутсайдерами на предстоящих корпоративах продюсер назвал певиц Глюк'оZу и МакSим. Заказчики боятся их приглашать на фоне скандалов.

Ранее стало известно, что Гуф проведет большой концерт сразу после выхода из рехаба.

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