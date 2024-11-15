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«Инициативу проявил мужчина»: Ольга Бузова об Олеге Майами

Певица Бузова заявила, что Майами предложил ей записать песню и страстный клип

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Kaufman Music/buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Бузова рассказала о дуэте с Олегом Майами. Ее цитирует «Пятый канал».

Бузова, до этого отказавшаяся от дуэта с Филиппом Киркоровым, объяснила, почему согласилась на работу с Майами.

«И в этот раз инициативу проявил мужчина. Я люблю, когда мужчины берут все в свои руки», — рассказала она о том, как артист предложил ей коллаборацию.

По словам Бузовой, она просила, чтобы Майами выслал ей песню.

«Он категорически отказывался мне присылать», — говорит она.

В итоге Бузова услышала трек «Такси» на выступлении в Минске.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольный трек «Под звуки поцелуев».

Слухи о романе Бузовой и Майами появились в начале ноября — они были связаны с клипом на песню «Такси», где артисты сыграли влюбленную пару. Поклонники заподозрили, что у знаменитостей зародились романтические отношения.

Накануне стало известно, что Олег Майами и Ольга Бузова поцеловались на концерте в честь 8-летия сольной музыкальной карьеры артистки.

Ранее стало известно, кто живет в трехуровневой квартире Леонтьева в Москве.

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