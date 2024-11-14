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Стало известно, кто живет в трехуровневой квартире Леонтьева в Москве

Композитор Герцман: в квартире Леонтьева за 100 млн рублей живет его друг

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Андрей Александров/РИА Новости

Композитор Михаил Герцман рассказал, что в столичной квартире Валерия Леонтьева живет друг певца, поскольку сам артист более двух лет проживает в Майами. Его слова передает «Абзац».

«Там сейчас живет его старинный друг, с которым они уже 40 лет общаются. Он следит за всеми тремя этажами квартиры. Этого человека зовут Павел», — отметил Герцман.

По словам композитора, Павел поддерживает трехуровневую квартиру артиста в порядке. Сам Леонтьев приезжает туда, только когда у него запланированы выступления в Москве.

«Мы вчера созванивались с Валерой, он сказал, что после концерта Игоря Крутого снова улетел к жене в Майами», — добавил композитор.

У Валерия Леонтьева есть квартира в Москве площадью 200 кв. м. Она расположена в старинном доме в Колокольниковом переулке рядом с метро «Трубная». По информации aif.ru, риелторы оценивают недвижимость артиста в 100 млн рублей.

В 2022 году сообщалось, что у Леонтьева также есть дом в США площадью в 386 кв. м с тремя спальнями, который оценивают более чем в $3 млн. Кроме того, певец владеет особняком в Майами с шестью спальнями, бассейном и тренажерным залом, а еще виллой в Испании, расположенной по соседству с домом Виктории и Дэвида Бекхэмов.

Ранее стало известно, что Сергей Жуков заработает на корпоративах полмиллиарда рублей.

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