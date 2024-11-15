Дочь Виктории Бони попросила забрать ее из Лондона

Телеведущая и звезда реалити-шоу Виктория Боня призналась, что 12-летняя дочь Анджелина попросила забрать ее из Лондона. Проблемами Боня поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Боня навестила девочку, которая учится в Великобритании, и во время прощания с матерью Анджелина разрыдалась.

«Решила, что заберу ее со следующего года! Слишком она еще маленькая, хочу, чтобы была рядом», — призналась звезда.

Виктория Боня отправила Анджелину в Лондон для учебы в престижной школе верховой езды. Сама женщина проживает в Монако.

Накануне Боня заступилась за певицу Наталью Чистякову-Ионову (Глюкозу) после скандала с наркотиками.

Боня призналась, что не считает Глюкозу наркозависимой. Она уточнила, что не знает ситуацию. Однако, как отметила блогерша, если это действительно так, то такое поведение может быть следствием нестабильного асоциального состояния артистки.

Ранее Виктория Боня сравнила историю блогерши Болгар со сказкой о золотой рыбке.