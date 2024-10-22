Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Виктория Боня сравнила историю Болгар со сказкой о золотой рыбке

Блогерша Боня: в скандале Болгар и Дурова разменной монетой являются дети

close
Global Look Press

Блогерша и телеведущая Виктория Боня осудила в шоу «Малахов» поведение Ирины Болгар в скандале с Павлом Дуровым.

Боня заявила, что в таких историях всегда разменной монетой являются дети. Она сравнила скандал со сказкой о золотой рыбке. Блогерша считает, что Болгар может стать в ней «бабкой, которая осталась у разбитого корыта». Она уверена, что женщина хочет популярности и пиара. Из-за этого, как отметила телеведущая, страдают ее дети.

«Имея такого отца детей, как Павел, можно выстроить отношения так, что дети всегда останутся в бенефите. Она могла прийти и сказать Паше: давай придумаем какое-то приложение для меня», — заявила Боня.

В конце августа стало известно, что Болгар подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. В иске, поданном в марте 2023 года, она утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из их сыновей. Болгар также требовала предоставить ей опеку над детьми. В мае того же года суд встал на ее сторону, а в феврале следующего вынес окончательное решение в пользу матери.

Ранее Ирина Болгар резко ответила Лере Кудрявцевой по поводу Дурова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами