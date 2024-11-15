Адвокат заявил, что развод Алсу и Яна Абрамова затянется на четыре года

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал заседание суда по разделу имущества певицы Алсу и ее экс-супруга, бизнесмена Яна Абрамова. Его цитирует издание Super.

По мнению представляющего интересы предпринимателя Добровинского, развод затянется на несколько лет.

«Я думаю, это растянется годика на четыре. Так что встретимся с вами здесь в 2028 году, я вам все расскажу», — заявил юрист.

Добровинский также признался, что недавно виделся с Алсу на концерте ко дню рождения Игоря Крутого:

«Я сидел в первом ряду, она пела, практически для меня. Мы очень мило улыбались», — поделился адвокат.

Следующее заседание суда состоится в январе.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Абрамова.

22 сентября Алсу заявила, что Добровинский и бывший муж пытаются очернить ее имя. Исполнительница опровергла, что судится с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. Певица также назвала ложными заявления Добровинского о том, что у нее якобы появилась личная жизнь.

Ранее Алсу намекнула на нарциссизм бывшего мужа.