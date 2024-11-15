Адвокат заявил, что развод Алсу и Яна Абрамова затянется на четыре года

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал заседание суда по разделу имущества певицы Алсу и ее экс-супруга, бизнесмена Яна Абрамова. Его цитирует издание Super.
По мнению представляющего интересы предпринимателя Добровинского, развод затянется на несколько лет.
«Я думаю, это растянется годика на четыре. Так что встретимся с вами здесь в 2028 году, я вам все расскажу», — заявил юрист.
Добровинский также признался, что недавно виделся с Алсу на концерте ко дню рождения Игоря Крутого:
«Я сидел в первом ряду, она пела, практически для меня. Мы очень мило улыбались», — поделился адвокат.
Следующее заседание суда состоится в январе.
27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Абрамова.
22 сентября Алсу заявила, что Добровинский и бывший муж пытаются очернить ее имя. Исполнительница опровергла, что судится с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. Певица также назвала ложными заявления Добровинского о том, что у нее якобы появилась личная жизнь.
Ранее Алсу намекнула на нарциссизм бывшего мужа.