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После падения госпитализирован брат Светланы Немоляевой

Mash: режиссер Всеволод Немоляев госпитализирован в Москве

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Государственный академический Большой театр России

Брата актрисы Светланы Немоляевой, режиссера балета Большого театра Всеволода Немоляева экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, Немоляев упал в своей квартире на улице Черняховского и сильно ударился головой.

Утверждается, что 87-летний Немоляев вышел из комнаты, у него закружилась голова, он упал и потерял сознание, во время падения ударившись затылком о стеклянный шкаф, осколки которого рассекли кожу на голове.

Источник канала добавил, что режиссера увезли на скорой помощи, в больнице медики наложили ему швы. Немоляев находится в сознании, но комментировать свое состояние по телефону в разговоре с журналистами он отказался.

Немоляев был артистом и солистом балетной труппы Большого театра, сейчас работает режиссером по составам. Снимался в художественном телефильме «После бала».

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