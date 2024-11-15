Шарлот написал записку с извинениями и флагом России в суде

Певец Эдуард Шарлот показал записку, в которой извинился за содеянное, после судебного заседания в Самаре. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент Самарский областной суд продолжает допрос свидетелей по уголовному делу против Шарлота, само заседание отложили до 22 ноября. На минувшем суде допросили родного брата музыканта Виталия — он рассказал, что Шарлот не боялся возвращаться в Россию, хотя предполагал, что может быть привлечен к ответственности.

«Примите искренние извинения. Я осознал свои ошибки и мечтаю приносить пользу своей стране. С любовью, Эдуард», — показал певец записку журналистам, в которой рядом со своим именем нарисовал флаг России.

18 октября стало известно, что Самарский областной суд продлил арест певцу Шарлоту до 26 марта 2025 года. На суде музыкант частично признал вину по трем из четырех обвинений, среди них — реабилитация нацизма. Артиста также обвиняют в возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, уничтожении официального документа.

Шарлот привлек внимание правоохранительных органов, разместив в соцсетях видеоролики, в которых он сжег на камеру российский паспорт, выступил против военной операции на Украине, прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла и крест с распятием Иисуса Христа.

23 июля Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов.

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