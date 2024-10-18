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Сжегшему российский паспорт Шарлоту продлили арест на полгода

Самарский областной суд продлил арест певцу Шарлоту до 26 марта 2025 года

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Самарский областной суд решил продлить арест певцу Эдуарду Шарлоту до 26 марта 2025 года. Об этом сообщает 63.ru.

На суде музыкант частично признал вину по трем из четырех обвинений, среди них — реабилитация нацизма. Артиста также обвиняют в возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, уничтожении официального документа. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

В последнем слове Шарлот заявил, что успел много сделать к 25 годам и понадеялся, что успеет больше к 27-ми.

«Не нужно быть умным человеком, чтобы понять, что происходит. Моя защита что-то говорит, а в ответ звучит реплика из двух-трех слов. Я верю только в Иисуса Христа», — заявил он.

Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Певцу неоднократно отказывали в изменении меры пресечения.

В июле Шарлот записал видеообращение из СИЗО, в котором извинился перед патриархом Кириллом. Шарлот принес искренние извинения перед верующими православной церкви за оскорбления их религии. Он пообещал, что больше такого не повторится.

23 июля Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов.

Ранее стало известно, что экс-участник группы Little Big находится в реанимации в Петербурге.

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