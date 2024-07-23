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Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов

Певца Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Эдуард Шарлот/VK

Певца Эдуарда Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Шарлот Эдуард Валерьевич, 7 февраля 1998 г. р., г. Самара», — сказано в сообщении.

Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Певцу неоднократно отказывали в изменении меры пресечения. Так, 17 апреля суд обосновал свой отказ тем, что Шарлот обвиняется в преступлениях «против мира и безопасности человечества, а также в совершении преступления, направленного против конституционных прав и свобод человека и гражданина».

В июле Шарлот записал видеообращение из СИЗО, в котором извинился перед патриархом Кириллом. Шарлот принес искренние извинения перед верующими православной церкви за оскорбления их религии. Он пообещал, что больше такого не повторится.

Ранее Шарлот анонсировал гастрольный тур по России, сидя в СИЗО.

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