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Адвокат ответил на сообщения о том, что Киркоров находится в розыске

Адвокат Добровинский назвал шуткой объявление Киркорова в розыск

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ЧБД/VK

Адвокат Александр Добровинский опроверг, что народного артиста России Филиппа Киркорова объявили в розыск из-за неоплаченных автомобильных штрафов. В беседе с 360.ru появление таких сообщений в СМИ он объяснил тем, что над певцом просто пошутили.

«Что не в розыске, это 100%. А что его искать? Поет человек и поет», — заявил юрист.

Он также заверил, что Киркоров никогда не водил машину, в том числе свой Rolls-Royce, поэтому это не он допустил многочисленные нарушения и получил десятки штрафов.

«Последний раз я его видел на трехколесном велосипеде, но за это штрафы не дают», — пошутил адвокат.

Напомним, сообщалось, что у певца накопилось 31 неоплаченный штраф за нарушение ПДД, из-за чего его объявили в розыск. Утверждается, что чаще всего он превышал скорость, не соблюдал требования разметки и оставлял машину в неположенном месте. Он задолжал 24 тыс. рублей за эти нарушения.

Ранее адвокат Киркорова прокомментировал запрет певцу на въезд в Молдавию.

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