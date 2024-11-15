Пресс-секретарь Киркорова заявила, что певец оплатил все штрафы за нарушение ПДД

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с «Газетой.Ru» опровергла информацию СМИ о том, что артиста объявили в розыск приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов на автомобиль. По ее словам, все задолженности оплачены.

«Все оплачено», — сказала она.

Успенская также предоставила «Газете.Ru» скриншот с сайта «Помощник водителя», на котором можно посмотреть штрафы ГИБДД, — на нем видно, что задолженность Киркорова составляет ноль рублей.

15 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за неуплаты штрафов общей суммой 24 тыс. рублей за нарушение ПДД на его Rolls-Royce. Отмечалось, что с декабря прошлого года правила были нарушены 31 раз, в частности, водитель якобы превышал скорость, не соблюдал требования разметки и останавливался в неположенном месте. По данным канала, из-за этого приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с машиной Киркорова.

До этого СМИ писали, что против отца Филиппа Киркорова возбудили административное дело. Позднее стало известно, что всего Бедросу Киркорову выписали 45 штрафов за нарушение ПДД. Чаще всего санкции накладывались из-за превышения скорости на 20-40 км/ч — такое нарушение он допустил 11 раз. Он должен выплатить 34 450 рублей.

Ранее стало известно, что суд взыскал налоговый долг с 92-летнего Бедроса Киркорова.