Появились кадры драки Дмитрия Нагиева с Антоном Лапенко

Завершились съемки сериала «Актерище» о крепкой мужской вражде с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

По сюжету суперзвезде современного российского кино Вячеславу Третьякову (Нагиев) портят идеальную картину разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка (Лапенко). При попытке заставить Кисляка удалить ролики Третьяков вступает с ним в публичную драку — и потом артисту приходится выполнять все условия кинокритика, чтобы избежать суда.

«С сериалом «Актерище» мне повезло. В последние годы режиссеры часто говорили мне — «давайте покажем совсем другого Нагиева», и еще ни один человек не говорил — «а давайте вы сыграете самого себя», — поделился Нагиев.

Антон Лапенко признался, что ему было приятно работать с Нагиевым. У артистов сложилось хорошее взаимодействие на площадке, «благодаря чему многие моменты рождались легко и естественно».

«Съемочный процесс действительно приносит удовольствие, когда между актерами возникает профессиональный контакт. Думаю, что в итоге это будет интересный проект», — отметил он.

Режиссером «Актерища» выступил Дмитрий Невзоров («Дядя Леша», «Свободные отношения»). В каст также вошли Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев и Алексей Лузин.

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