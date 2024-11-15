Мария Погребняк впервые вышла в свет с новым мужем

Блогерша Мария Погребняк и ее супруг Игорь Головинский пришли вместе на концерт-вечеринку Ольги Бузовой. Это первый совместный выход пары в свет, отмечает «СтарХит».

В опубликованном «СтарХитом» ролике Головинский держит Погребняк за талию, а блогерша обнимает мужа за шею. Пара публично демонстрирует свои чувства друг к другу, не стесняясь внимания камер.

О том, что Мария Погребняк вышла замуж за Игоря Головинского, стало известно 1 сентября. А спустя четыре дня у них родился общий сын Владимир. Блогерша скрывала возлюбленного и не рассказывала подробности их романа. Предприниматель не появлялся на светских вечерах, куда ходила жена, поскольку не привык к публичности.

Мария Погребняк восемь лет была официально замужем за футболистом Павлом Погребняком. Весной 2023 года СМИ сообщили, что Мария рассталась с мужем из-за его измен. Экс-супруги растят троих сыновей: 17-летнего Артема, 15-летнего Павла и 13-летнего Алексея. Бизнесвумен отмечала, что сохранила со спортсменом дружеские отношения и готова его во всем поддерживать.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова и Олег Майами поцеловались.