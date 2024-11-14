В Госдуме протестуют против «засовывающего микрофон в штаны» Shaman

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что поведение и образы певца Shaman вызывают у него чувство недоумения «и даже протеста». Слова парламентария передает Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Манера артиста засовывать микрофон себе в штаны, скандальные заявления по поводу нижнего белья и склонность к ношению обтягивающего кожаного костюмчика, к сожалению, создают опасные нравственные двусмысленности», — пояснил Милонов.

Депутат осудил Shaman (он же — Ярослав Дронов) за то, что музыкант сделал свой развод «поводом для радостных публикаций». При этом творчество Дронова Милонов назвал хорошим и «даже отличным».

«Я не могу представить, чтобы мои любимые артисты, как Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Егор Летов или Фёдор Шаляпин, могли бы позволить себе публичное поведение, которое позволяет себе артист Дронов», — подытожил парламентарий.

В конце мая 2024 года Дронов сообщал, что никогда не носил трусы, поскольку не понимает «концепцию ношения нижнего белья» — для чего оно нужно.

«В этом нет смысла. Трусов у меня никогда не было», — отмечал артист.

Недавно также мать Shaman высказалась о кожаных лосинах сына, ставших частью его образа. Женщина вспомнила, что сшила их сама.

Ранее стало известно, что Соловьев не стал увольнять Стаса «Ай, Как Просто!» за слова о цесаревиче Алексее.