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50 мужчин попытались сорвать концерт Лолиты в Ярославле: «Только передний зуб вставила…»

Певица Лолита сообщила, что ее концерт в Ярославе пытались сорвать активисты

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Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская в своем Telegram-канале призналась, что ее концерт в Ярославле был под угрозой срыва из-за активистов из «Русской общины».

По словам Милявской, она увидела «50 лбов» сразу же, как только вышла из машины напротив концертной площадки. Она возмутилась тем, что несколько десятков рослых мужчин пытались предпринять какие-то действия против нее, «девочки».

«Что они от меня хотели? Честно, не могу сказать. Только передний зуб вставила. Думала, что опять лишусь», — отметила исполнительница.

Лолита поблагодарила сотрудников полиции и тех, кто работал при организации концерта в Ярославле, за помощь. Благодаря их действиям, сообщила артистка, «ее тело было вне зоны действия этих 50 лбов».

Милявская посетовала, что активисты называют себя «Русской общиной», но при этом пытаются противостоять своим же русским людям. Также она призвала их опубликовать финансовую отчетность о своей деятельности, поскольку на их странице не увидела корректных данных. Милявская пригрозила тем, что в противном случае напишет на них «донос».

Ранее активисты пожаловались на памятник Юрию Хою в Воронеже.

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