«Я их сшила ему в детстве»: мама Shaman отреагировала на кожаные штаны певца

Родители певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) одобрили стиль сына. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «СтарХит».

На юбилейном концерте композитора Игоря Крутого они высказались о кожаных лосинах, ставших частью образа Shaman.

«Я их сама ему сшила в детстве», — пошутила мама Дронова.

Отец музыканта напомнил, что такую одежду носят байкеры.

Накануне адвокат Дмитрий Аграновский назвал непонятным поднявшийся информационный шум вокруг того, что Shaman хочет зарегистрировать бренд «Я русский». По его мнению, Shaman будет использовать бренд «Я русский» в общественно полезных целях и нести за него ответственность.

О том, как Shaman стал известным артистом, его творческой биографии, личной жизни и женах — в материале «Газеты.Ru».