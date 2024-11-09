Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Я их сшила ему в детстве»: мама Shaman отреагировала на кожаные штаны певца

Родители певца Shaman одобрили его кожаные лосины

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Родители певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) одобрили стиль сына. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «СтарХит».

На юбилейном концерте композитора Игоря Крутого они высказались о кожаных лосинах, ставших частью образа Shaman.

«Я их сама ему сшила в детстве», — пошутила мама Дронова.

Отец музыканта напомнил, что такую одежду носят байкеры.

Накануне адвокат Дмитрий Аграновский назвал непонятным поднявшийся информационный шум вокруг того, что Shaman хочет зарегистрировать бренд «Я русский». По его мнению, Shaman будет использовать бренд «Я русский» в общественно полезных целях и нести за него ответственность.

О том, как Shaman стал известным артистом, его творческой биографии, личной жизни и женах — в материале «Газеты.Ru».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами