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Стало известно, когда рэпер Гуф выйдет из рехаба

Super.ru: рэпер Гуф выйдет из реабилитационной клиники уже через неделю

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therealguf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) завершит лечение в реабилитационной клинике уже через неделю, поскольку его программа рассчитана на 28 дней. Об этом сообщает Super.ru.

Издание раскрывает, что наиболее тяжелыми для Гуфа были первые семь дней нахождения на реабилитации, так как в этот период организм очищался от наркотических веществ и прочего. Источник издания сообщил, что Долматов страдал от ломки и психозов в тот момент.

Также Super.ru стал известен распорядок дня рэпера в клинике: он просыпается в восемь утра, делает зарядку и завтракает, а затем отправляется на терапию. Она может быть как групповой, так и индивидуальной. Пациенты клиники пишут эссе на различные темы, ходят на арт-терапию и йогу.

К Долматову в клинику, отмечает издание, часто приходят полицейские, а также регулярно навещает сестра Ольга.

Гуфа отправили на лечение после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

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