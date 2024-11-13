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Названо условие прощения Галкина и Макаревича в России

Дрессировщик Запашный заявил, что Галкина простят в России после участия в СВО

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дрессировщик Эдгард Запашный выразил мнение, что юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) нужно будет публично попросить прощение перед жителями Донбасса, если он захочет вернуться в Россию. Слова Запашного передает NEWS.ru.

«Он должен попросить прощения в Донецке или в Горловке перед людьми на центральной площади. И дальше мы с вами увидим, простят ли его», — заявил дрессировщик.

Также Запашный процитировал слова бойцов отряда «Эспаньола», которые в беседе с ним не исключили, что Галкин и певец Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) могут заслужить прощение. Однако они назвали условие для этого — «пусть берет автомат и вместе — на передовую».

После начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествует по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее экс-участник «Аквариума» заявил, что Гребенщиков «выжил из ума».

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