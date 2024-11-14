У Аллы Пугачевой сорвались два концерта в России

У уехавшей из России народной артистки СССР Аллы Пугачевой сорвались два концерта в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Пугачева переживает, что видео с ее выступления сольют, кроме того, сейчас ей не хватает членов музыкального коллектива.

Алла Пугачева была согласна сыграть в России за €200 тысяч (около 21 млн рублей), в ее райдер входили перелет бизнес-классом, охрана, передвижение на автомобилях бизнес-класса. Договоры были заключены, однако в первом случае от выступления отказалась сама артистка, во втором — заказчик.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествует по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Накануне блогерша Виктория Залесская опубликовала в Threads видеоролик с Аллой Пугачевой, которая прогуливалась по Лимасолу.

Ранее стало известно, что Валерий Леонтьев впервые за несколько лет выступил в России.